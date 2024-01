Sci alpino | come falsare la Coppa del Mondo | Gut-Behrami danneggiata | un regalo per Shiffrin

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Dopo il fine settimana di Cortina d’Ampezzo, la favorita per ladeldi sciera diventata la svizzera Lara Gut-. Utilizziamo l’imperfetto perché, nel frattempo, ci ha pensato la FIS atutto e rendere molto più complicati i progetti di rimonta dell’elvetica. La 32enne, che vanta una sfera di cristallo generale nel 2016 e ben 41 affermazioni nel circuito maggiore, si è portata a sole 195 lunghezze dall’americana Mikaela, per il momento fuori dai giochi ed impossibilitata a prendere parte alle prossime gare a causa dell’infortunio (non seriosi era temuto in un primo momento) che si è procurata nel corso della prima discesa sull’Olympia delle Tofane. Tra domani (gigante a Plan de Corones) ed il prossimo fine settimana (una ...

SCI ALPINO - Le alte temperature registrate in questo periodo in Baviera hanno spinto la FIS ad annullare le prove di Super-G e discesa libera femminile in programma tra sabato 3 e domenica 4 febbraio ...Non si disputeranno le due discese libere di Garmisch Partenkirchen in programma il prossimo week-end. Ad annunciarlo è stata l'organizzazione ...Sono nove le italiane iscritte al Gigante femminile di Kronplatz, ottava prova stagionale fra le porte larghe (su undici) della stagione di Coppa del mondo. Sulla pista Erta si esibiranno martedì 30 g ...