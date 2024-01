Sci alpino | cancellate le gare veloci femminili a Garmisch-Partenkirchen | cos’è successo in Baviera

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La stagione 2023-2024 dello scicontinua a non avere pace. Dopo un inizio di stagione tormentato per le tante cancellazioni, nelle ultime settimane sembrava ritrovata un po’ di continuità, ma il tema principale sono stati i tanti infortuni che hanno tormentati diversi big sia al maschile che al femminile e che hanno messo in evidenza condizioni di gara evidentemente non sicure al 100%. Il calendario è stato tappezzato da recuperi, cancellazioni, toppe e capovolgimenti e, alle tante difficoltà, si aggiungono altre dueda recuperare (anche se sarà difficile): si tratta della discesa libera e del Super-G dial femminile che si dovevano svolgere rispettivamente sabato 3 e domenica 4 febbraio e invece non avranno luogo. La motivazione, si legge nel comunicato ufficiale della FIS, è da ...