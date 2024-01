Sci alpino | calendario Coppa del Mondo Kronplatz 2024 | orari | tv | streaming C’è un gigante infrasettimanale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ladelfemminile di sciresta in Italia dopo la tre giorni di gare a Cortina, con un appuntamento. Infatti martedì è in programma ildisulla bellissima pista Erta e c’è ovviamente grande attesa per le azzurre. Le gare di Cortina hanno messo fuori dai giochi molte avversarie delle italiane, in particolare Mikaela Shiffrin e Valerie Grenier (per la canadese stagione finita). Inoltre c’è da aggiungere la già infortunata Petra Vlhvoa e davvero il cerchio si stringe nei confronti delle italiane e di due principali rivali, Lara Gut-Behrami e Sara Hector. La svizzera si presenta come la leader della classifica di specialità e soprattutto, con Shiffrin dubbiosa su quando tornerà, diventa la principale pretendente anche alla ...