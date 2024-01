Sci alpino | calendario Coppa del Mondo Chamonix 2024 | orari | tv | streaming In programma uno slalom

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ladeldi scimaschile 2023-non si ferma e prosegue spedita verso la fase finale della stagione. La Sfera di Cristallo, la terza consecutiva, è ormai ampiamente nelle mani di Marco Odermatt, per cui gli atleti potranno concentrarsi sulle vittorie di tappa e le Coppe di specialità. Si gareggerà asulle nevi francesi sulla pista denominata La Verte des Houches. Purtroppo, però, ilorinario è stato completamente stravolto. Erano ininfatti, due prove di discesa, due discese e uno. La FIS ha deciso di eliminare le prove veloci per assenza di neve. A questo punto rimarrà insolamente lodi domenica 4 febbraio. Come seguire gli eventi in tv? Le ...