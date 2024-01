Sci alpino | 30 anni fa Ulrike Maier moriva in pista L’anniversario incentiva a riflettere sul presente

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Oggi è il 29 gennaio 2024. Sono passati esattamente 30dal giorno in cui la sciatrice austriacaperse tragicamente la vita durante una gara di Coppa del Mondo sulla Kandahar di Garmisch-Partenkirchen. L’incidente fu terribile, perché trasmesso in diretta televisiva e perché non riguardava certo una sprovveduta. All’epoca ventiseienne, “Ulli” aveva avuto una figlia in giovanissima età, della quale era già incinta quando vinse l’oro iridato 1989 in Super-G. Tornata dalla maternità, riuscì a confermarsi Campionessa del mondo nel 1991, artigliando successivamente cinque vittorie nel massimo circuito. Mancavano pochi giorni ai Giochi olimpici di Lillehammer 1994, dove la salisburghese avrebbe cercato la definitiva consacrazione. Il destino volle diversamente. Quel sabato, Garmisch-Partenkirchen era sommersa dalla neve ...

Il secondo superG maschile andato in scena sulle nevi di Garmisch , in Germania, valevole come gara della Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci alpino , ha ... (oasport)

Agatha Christie insegnava che “tre indizi fanno una prova”. Figuriamoci una pletora di indizi! Lo sci alpino avrà sempre una dose intrinseca di rischio, ma questo non deve essere eccessivo. Si parla ...Una squadra del Soccorso Alpino di Moena è salita in quota con gli sci per verificare la presenza del ragazzo in una zona specifica, individuata sulla base delle coordinate Gps, ma senza avere un ...Una squadra del Soccorso Alpino di Moena è salita in quota con gli sci per verificare la presenza del ragazzo in una zona specifica, individuata sulla base delle coordinate GPS, ma senza avere un ...