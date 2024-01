Schlein | riparti dai cessi Littizzetto imbarazza Fazio | cosa mostrano in studio | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Argomento “liquido”, quello impostato da Luciananel suo solito intervento a Che Tempo Che Fa sul Nove, programma che una volta andava in onda sulla Rai e condotto, come sempre, da Fabio. La comica piemontese, prende spunto da una notizia degli ultimi giorni, quella di un cittadino di Camarda, piccolo comune in provincia di Brescia, sorpreso dalle forze dell'ordine a urinare per strada e salassato con una multa da 3.300 euro. Al che, lafa un appello al leader del Partito Democratico, Elly: “3.300 euro di multa perché fa pipì in strada. Ma 3.300 euro è il costo al centilitro dello champagne millesimè. E stiam parlando di pipì. Se fosse stata altra robafacevano? Gli davano l'ergastolo?". La comica, poi, prosegue nella sua invettiva: “Secondo me i ...