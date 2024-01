Schianto frontale sulla Montelabbatese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Grave incidente all’1.30 di ieri notte, all’altezza del vecchio distributore di metano. Complice la nebbia, due auto si sono scontrate frontalmente, una Mazda 2 e una Lancia Y per poi carambolare su una terza vettura, sempre una Lancia Y. Due persone, un uomo di nazionalità marocchina di 39 anni e un 32enne sono rimasti feriti in maniera grave mentre una ragazza di 25 anni, alla guida di una delle due Lancia Y, è rimasta pressocché illesa benché sotto choc. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori del 118 e poi i vigili del fuoco chiamati per estrarre le persone dall’interno delle loro vetture. Il ferito di nazionalità marocchina è stato trasferito all’ospedale di Ancona mentre il 32enne pesarese è stato portato al San Salvatore in condizioni gravi. La prognosi per entrambi è riservata. Sul posto, per i rilievi di legge, è ...