Scelte le discipline della seconda prova della maturità | cosa è capitato

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Greco al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”; Topografia per l'indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Queste alcune delleper lascritta2024, secondo quanto prevede il decreto firmato dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. L'esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione si svolge secondo la struttura definita dal decreto legislativo 62/2017: una primascritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8.30 di mercoledì 19 giugno 2024; unascritta, ...

