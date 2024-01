Scelte e potature errate hanno accorciato la vita dei tigli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) PONSACCO "Non ha fatto troppo scalpore il recente abbattimento di 23 alberi del viale della Rimembranza. Le ricche spiegazioni dell’amministrazione comunale di Ponsacco e la sequenza degli interventi non sono serviti a convincere del tutto alcuni cittadini e abitanti sul Viale", così inizia l’intervento di Roberto Russo del sindacato Fesica Confsalolti che punta il dito su queiche furono piantati nel 1923 a seguito di una iniziativa governativa a livello nazionale, che voleva ricordare i caduti della prima guerra mondiale, un albero per ogni soldato scomparso del comune o del territorio nel caso delle piccole città. "La notizia dell’abbattimento, sradicamento e piantumazione di 23 nuovi, dopo che negli anni scorsi altri 7 avevano subito la stessa sorte, sarebbe un’opera preventiva destinata anche a salvaguardare l’incolumità delle persone ...