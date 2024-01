Scarsa trasparenza e incertezze | Agricoltura in crisi | fondi per danni da peronospora nel limbo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L'Aquila - Sia il presidente Marsilio che l'assessore all'e il cognato ministro alla" sovranità alimentare Lollobrigida sanno perfettamente che la comunità europea non stanzierà un euro per idaperché non derivanti da calamità naturali imprevedibili bensì causati dai devastanti effetti del perdurare delle piogge e del maltempo, dunque ascrivibili tra iassicurabili. Invece di autocelebrarsi sventolando per "grandi" risultati la gestione ordinaria deiper investimenti del PSR o dell’OCM l’assessore all'avrebbe fatto bene a rendere più accessibile il ricorso a polizze assicurative incentivandone in modo più efficace l'utilizzo. L' ormai conclamato cambiamento climatico in atto, negato solo dall'ignoranza di qualche rozzo politico ...