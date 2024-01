“Saranno Campioni” | Lorenza De Noni | la nuova promessa del mezzofondo veloce

Il canottaggio azzurro, nel corso della storia, ha sempre avuto una marcia in più nel settore maschile rispetto a quello femminile per quanto ... (oasport)

Nella storia dello sport azzurro, esistono molti casi in cui due fratelli abbiano vestito (anche in epoche o discipline diverse) la maglia azzurra: ... (oasport)

per celebrare i campioni del motorsport il giorno prima dell'arrivo del Monte-Carlo Historique". Il 31 gennaio all'Auditorium di Città Studi saranno i protagonisti del passato a raccontare uno dei ...Il calciomercato della Juventus potrebbe riservare sorprese! Dopo la cessione di Kean all'Atletico Madrid, Madama prova a intervenire sul centrocampo ...Ovviamente saranno presenti i campioni uscenti, Mathieu van der Poel e Fem van Empel. Per entrambi una stagione strepitosa. Per van Empel, che quest’anno non si è interessata alla lotta per la Coppa ...