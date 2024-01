Sant’Agostino | che batosta Pietracuta lo travolge

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024)3 S. Agostino 0: Forti, F. Fabbri, Lo Russo, F. Fabbri, Pasolini (43’ st Guerra), Bellicchi, Proverbio (21’ st Contadini), Santoni, Fratti (21’ st Gessaroli), F. Fabbri (35’ st Franciosi), Galli. All.: Fregnani. S. AGOSTINO: Costantino, Ceneri (25’ st Giovanardi), Roda, Fiorini, Iazzetta, Lodi (9’ st Cantelli), Lenzi, Schiavon, Matta, Gherlinzoni, Boreggio (14’ st Guerzoni). All.: Cavallari. Arbitro: Delucca di Bologna. Reti: 16’ pt F. Fabbri (P), 9’ st F. Fabbri (P), 25’ st Gessaroli (P). Note: ammoniti: Proverbio (P), Costantino (S), Boreggio (S), Cantelli (S). Vittoria interna per ilnella sfida contro il Sant’ Agostino. Si parte forte e subito al 1’ Filippo Fabbri approfitta di una grave indecisione della difesa ospite per presentarsi a tu per tu con Costantino (foto), che lo sgambetta ...