Sanremo | ribaltone inaspettato | cambia tutto | che sgambetto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 29 gennaio 2024), nelle ultime ore è successo die nulla è più uguale a prima: il vincitore è già scritto, ecco chi sarà. Lo diceva l’intelligenza artificiale. E di questi tempi, si sa, ChatGPT è un po’ come un oracolo: ciò che dice è sacro. Più o meno. Ci eravamo comunque già abituati, in virtù di questa sentenza, alla possibilità che Angelina Mango vincesse questa nuova ed attesissima edizione del Festival di. L’Ariston (AnsaFoto) – ilveggente.itMa la kermesse non è ancora iniziata – ci vorrà il prossimo 6 febbraio perché le luci si accendano sull’Ariston – eancora può succedere. Perfino che la lista dei potenziali favoriti per la vittoria cambi da così a così. Cosa che, per l’appunto, come ampiamente prevedibile, è successa. Non solo a livello di intelligenza artificiale, ma anche di quote. Dopo che la ...