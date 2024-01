Sanremo 2024 | medico del Festival | “Covid? Test a chi ha sintomi respiratori per evitare focolai”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Lo spettro delnon aleggia più suma “se c’è qualcuno che presenta una sintomatologiaa particolarmente evidente, un tampone lo faremo”. Parola di Giorgio Ardizzone,deldie direttore Sc Emergenza-urgenza dell’Asl 1 Imperiese. Sono lontani i giorni del ‘pubblico di palloncini’ come unica presenza in platea al2021, o quelli del Super Green pass richiesto al pubblico del2022. Non ci sarà alcuna restrizione anti-a complicare la kermesseal via il 6 febbraio, come già non ce n’erano nell’edizione 2023. Addio ai paletti della pandemia, ma non alla prevenzione sul palco. “Se c’è qualcuno che presenta una ...

Ardizzone ha ereditato «lo scettro» di medico del Festival da «Stefano Ferlito, che era il primario del 118» e ha gestito «per tantissimi anni» il piano sanitario messo in campo dall'Asl nei giorni di ...Manca poco più di una settimana al 74° Festival di Sanremo, al via il 6 febbraio, e con l’attesa per la gara canora cresce anche quella per i look dei cantanti sul palco. Infatti, da evento musicale ...Ma non c'è solo lo sport. Già durante il torneo di Melbourne girava voce di un'operazione condotta in prima persona da Amadeus per portare Jannik sul palco di Sanremo. Qua si va ben oltre l'ipotesi: ...