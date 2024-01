Sanremo 2024 | Marco Mengoni confessa | “Non ho ancora trovato l’amore | forse è per questo che…”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Saràil primo co-conduttore della settantaquattresima edizione del Festival di, che si svolgerà al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio. Per il suo quinto Festival, Amadeus – che della kermesse canora ne è anche il direttore artistico – ha scelto di essere affiancato durante la prima serata dal vincitore della scorsa edizione. Giorgia sarà invece la co-conduttrice della seconda serata, Teresa Mannino della terza, Lorella Cuccarini della quarta, quella dei duetti, e Fiorello affiancherà il suo grande amico Amadeus nella serata finale. A pochi giorni dal debutto,ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, dove ha raccontato tutte le sue emozioni diritorno al teatro Ariston in una veste inedita: Fino a pochi giorni fa era solo una cosa ...

