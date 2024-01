Sanremo 2024 | la dieta dei big in gara | cosa mangiano e cosa dovrebbero evitare i cantanti

Il vincitore di Sanremo 2023 festeggia la vittoria di Sinner, che il festival corteggia come superospite sportivo Marco Mengoni ospite al Tg1 per ... (sbircialanotizia)

Dagli spot alle telepromozioni, fino ai pacchetti completi: ecco quanto devono spendere le aziende per un posto in prima fila durante le 5 serate del ... (wired)

Il Festival di Sanremo attira ogni anno l’attenzione, quasi totale, del Paese. I giorni in cui va in scena lo spettacolo dell’Ariston sono ... (quifinanza)

Ecco dunque che sono subito circolate voci circa un suo rientro in Rai al timone del Festival di Sanremo 2025, cosa che lui, nella medesima intervista di cui sopra, non ha del detto escluso: “Se ...Genova – Jannik, la sua dedica è forse la più bella di sempre: «Auguro a tutti i bambini di avere la libertà che ho avuto io». Ce la spiega meglio «La pressione è sempre un privilegio, ma non è ...Se uno dice «che confusione» e il mondo quasi intero gli risponde «sarà perché ti amo», capirete bene che in questo Festival di Sanremo i Ricchi e Poveri siano gli unici titolati ad autocitarsi.