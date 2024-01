Sanremo 2024 | Clara verso il debutto | “La perfezione è un’utopia” E su Mare Fuori…

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Dalla hit Origami all’alba al palco di. Persta per concludersi un anno da sogno, per citare ciò che la cantante e attrice ha raccontato in conferenza stampa. Protagonista assoluto il brano Diamanti grezzi, con cui la giovane artista parteciperà alla gara dei 30, che prenderà il via martedì 7 febbraio su Rai 1. Arrivare alla kermesse più importante della musica italiana è un punto di arrivo e al tempo stesso di partenza per lei, arrivata dalla provincia a Milano ancora giovanissima per inseguire il sogno di entrare nel mondo della musica. “La ...