Sanremo 2024 | Chi è Luchè | ai duetti con Geolier | Guè e Gigi D’Alessio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Che la scena rap stia continuando a macinare fan e successo all’interno del panorama musicale italiano è fatto noto: lo sa bene anche Amadeus, che da quando ha preso in mano la direzione artistica del Festival diha aperto le porte del teatro Ariston anche a questo genere difficile da portare in un evento longevo e conservatore come la kermesse sanremese. Anche per la sua 74esima edizione, il festival porterà alle orecchie degli spettatori moltissimi generi musicali e cantanti apprezzati dai giovanissimi. Uno di questi è, che durante la serata delle cover canterà all’Ariston accanto a, Guè e. Scopriamo qualcosa in più su rapper partenopeo. Chi èLuca Imprudente, in arte, è un rapper nato a Napoli il 7 gennaio 1981. ...