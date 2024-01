Sangiovanni non ci sta più | lo sfogo del cantante!

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Sanremo 2024,non ne può più ed è costretto a intervenire sui social: le dichiarazioni dell’ex amato concorrente di Amici virali!NON NE PUO’ PIU’: LE PAROLE DEL CANTAUTORE VICENTINO- Stanco delle continue offese a lui e alla sua collega, Sangio è intervenuto su X, affermando: “Ma come ca**o state ad andare a commentare i post di un’artista che non c’entra niente? Vivete nella vostra tana con quel telefonino di mea a sparare ca**te sulla gente senza sapere un ca**o. Non valete niente siete la feccia, lo schifo della società e la gente soffre, sta male per ...