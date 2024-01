Sandra Milo | una vita da romanzo | quattro mariti | tre figli e un unico grande amore

È morta Sandra Milo, aveva compiuto 90 anni nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione e tra l'affetto dei suo cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. Sandrocchia, come l'aveva ...Sandra Milo aveva compiuto 90 anni l'11 marzo 2023. Una vita lunga e colma di successi quella dell'attrice protagonista del cinema italiano degli anni '60, finita oggi, 29 gennaio 2024 proprio come ...ROMA – “Ciao Sandrocchia”, così il mondo del cinema saluta la Milo, personaggio indelebile della macchina da presa e non solo. Era stata la “musa” di federico Fellini, un mito. Il quale, appunto la ...