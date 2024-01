Sandra Milo Rocca | Scompare un’altra icona del cinema italiano

Poche ore fa la notizia che "la diva bambina" Sandra Milo è volata via. Si è spenta all’età di 90 anni l’attrice e conduttrice Sandra Milo. Tra le interpreti più popolari del cinema italiano, è stata ...I funerali di Sandra Milo si svolgeranno mercoledì alle 12 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma. Domani dalle 10 invece sarà possibile dare l'ultimo saluto all'attrice in Campidoglio ...Sandra Milo non c'è più. La «diva eterna» è morta il 29 gennaio 2023 a 90 anni. Attrice e musa del cinema italiano, ispiratrice di Fellini, ha scioccato il mondo dei fan ma anche dei vip. In tanti i ...