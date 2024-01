Sandra Milo | regina di cuori in ‘Quelle brave ragazze’ Il ricordo | “Mai stata brava | mi sarei annoiata”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gennaio 2024 – L’età non è maiun problema, la leggerezza della gioia di vivere è semprela cifra stilistica di, scomparsa oggi a più di 90 anni. Ironia, seduzione e un grande amore per la vita, vissuta fino in fondo tra gioie e dolori. E il messaggio è arrivato, forte e chiaro, nel suo ultimo lavorato in tv:, la serie andata in onda su Sky tra il 2022 e il 2023 e girata con Mara Maionchi, Orietta Berti nella prima stagione e Marisa Laurito nella seconda. "ragazza? Mi” Il format del programma Il segreto del successo Aneddoti e ricordi "ragazza? Mi” ...