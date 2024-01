Sandra Milo | quando a La Confessione raccontò la nascita di sua figlia | “Fu dichiarata morta Una suora la prese in braccio e accadde il miracolo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ci fu anche un momento particolarmente toccante nel corso dell’intervista chea Roma il 29 gennaio all’età di 90 anni, rilasciò a Ladi Peter Gomez e che andò in onda il 4 maggio 2018 sul Nove. “SuaAzzurra è nata, ma a un certo punto una, prima che la bambina venisse portata via, la abbraccia e Azzurra ritorna in vita. Ed è talmente straordinaria questa storia, per cui questa suor Costantina è stataBeata dal Vaticano. È un, cosa è successo?” chiese il direttore del Fattoquotidiano.it all’attrice. “Sì, un” risposecon la voce rotta dall’emozione. “Io urlavo, non volevo essere toccata. E lei l’ha presa, ormai era già ...