Sandra Milo | morta l’attrice musa di Fellini | aveva 90 anni

(Di lunedì 29 gennaio 2024)compiuto 90nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione e tra l’affetto dei suo cari comerichiesto. Lo ha reso noto la famiglia. Sandrocchia, come l’soprannominata Federicoper il quale è stata una, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano. Chi era Salvatrice Elena Greco (il suo vero nome) è nata a Tunisi nel 1933. La sua filmografia è ‘monstre’, poco meno di oltre 70 film, si va da Roberto Rossellini ad Antonio Pietrangeli, da Sergio Corbucci a Federico, da Luigi Zampa a Dino Risi, da Luciano Salce a Duccio Tessari, da Pupi Avati a Gabriele Salvatores fino a Gabriele Muccino, solo per citarne alcuni. ...

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Ho conosciuto Sandra Milo, infaticabile protagonista della vita italiana, del cinema, della televisione, della comunicazione, della nostra società a 360 gradi. La ...Il numero uno del Napoli ricorda Sandra Milo su 'X' così: "Tuttavia, si sa, i miti non si dimenticano e Sandra rimarrà indelebile nel ricordo degli italiani per quella sua leggiadra e spensierata ...“Ma cosa è successo”, ha chiesto Caterina Balivo in merito alla scomparsa di Sandra Milo. Solo lo scorso ottobre la conduttrice di Aversa aveva avuto il piacere di avere come ospite a La volta buona ...