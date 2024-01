Sandra Milo | morta l’attrice italiana all’età di 90 anni

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 29 gennaio 2024)si è spenta questa mattina a Romadi 90. L’11 Marzo ne avrebbe fatti 91. A darne la notizia la sua famiglia. Nata a Tunisi nel 1933, è stata una delle muse di Federico Fellini, partecipando al suo 8 e mezzo e a Giulietta degli Spiriti del ’65. Era considerata una delle ultime grandi showgirl del nostro paese. Particolarmente apprezzata per le sue conduzioni, per il suo spirito ardente e tenace. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di lavorare con svariate personalità dello spettacolo e a legarsi ad esse. Infatti il suo esordio al cinema è nel 1955 con Lo Scapolo, al fianco di Alberto Sordi. Con Vittorio De Sica partecipa a Il generale della Rovere, per poi lavorare con Dino Risi nel ’60 a film classici italiani come L’Ombrellone.in 8 e mezzo, ...