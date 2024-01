Sandra Milo | morta la musa di Fellini | aveva 91 anni

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 29 gennaio 2024)oggi 29 gennaio 2024 nella sua casa romana, circondata dall’affetto dei suoi cari, come lei stessarichiesto. L’11 marzo avrebbe compiuto 91. Nata a Tunisi nel 1933, da padre siciliano e madre toscana, è stata attrice e conduttrice televisiva molto apprezzata. In particolare la si ricorda per il suo sodalizio artistico e sentimentale con Federico, che l’soprannominata Sandrocchia, vezzeggiativo che poi le è rimasto attaccato come una seconda pelle. Tra i film più importanti girati assieme al regista riminese, Giulietta degli spiriti (1965) e soprattutto 8½, premiato con l’Oscar nel 1964. Cresciuta in Toscana, tra Vicopisano, vicino a Pisa e Viareggio, sposa appena quindicenne il marchese Cesare Rodighiero. Il matrimonio ...