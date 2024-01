Sandra Milo morta | i 4 matrimoni uno finto | fu l' amante di Fellini per 17 anni e di Craxi disse | «Ero sessualmente pazza di lui»

Salvatrice Elena Greco nacque a, Tunisi nel 1933. Con il nome d’arte di Sandra Milo è stata per decenni un’attrice fra le più affascinanti del ... ()

Sandra Milo è morta a Roma il 29 gennaio. Aveva compiuto 90 anni nel 2023. L'attrice che ispirò Fellini, si è spenta tra l'amore dei suoi cari. In una delle sue ...È morta Sandra Milo, aveva compiuto 90 anni nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione e tra l'affetto dei suo cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. Sandrocchia, come l'aveva ...Nella sua vita, Sandra Milo, morta oggi a 90 anni, è stata sposata quattro volte e ha avuto tre figli. Ma il suo «amore assoluto» è stato Federico Fellini. Una ...