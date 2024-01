Sandra Milo | l’ultima intervista a ‘Verissimo’ | “La morte non mi fa paura Vorrei accadesse dopo quella dei miei figli per tenere loro la mano”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Non si muore mai. Credo che anchelacontinuiamo a vivere, amare, stare vicino alle persone a cui vogliamo bene. Lanon mi fa, non voglio morire perché non voglio lasciare i”. Così parlavalo scorso settembre, inche è stata la sua ultimaa Verissimo. “hannodi morire,morirediperché così terreila“. L’attrice, scomparsa il 29 gennaio, nel salotto di Silvia Toffanin aveva parlato del grande amore per i(Deborah Ergas, Ciro De Lollis, Azzurra De Lollis): “Voglio vivere tanto e ...

Scopriamo cosa c’è da sapere su Moris Ergas, ex compagno di Sandra Milo: dalla detenzione in Italia alle storie d’amore. Moris Ergas è stato uno dei più famosi produttori cinematografici del ‘900 e in ...Nella vita privata della straordinaria Sandra Milo, morta a 90 anni nel 2024, quattro matrimoni e grandi amori che restano impressi nella storia delle cronache rosa italiane: ecco chi sono gli ex ...(Adnkronos) – Morta Sandra Milo. Aveva compiuto 90 anni nel 2023. Attrice prediletta da Federico Fellini, ma anche conduttrice televisiva e cantante, la Milo si è spenta nella sua abitazione di Roma… ...