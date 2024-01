Sandra Milo | le parole strazianti del figlio dopo la morte

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Personaggi tv. .è venuta a mancare a Roma nella giornata di oggi 29 Gennaio 2024. Con la partecipazione a film come Il generale Della Rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma, Giulietta degli spiriti e, soprattutto, 8½, premiato con l’Oscar, è stata tra le protagoniste del cinema italiano degli anni sessanta e musa del regista Federico Fellini. IlCiro De Lollis ha rivelato qualche particolare in più sulle ultime ore di vita della madre.Leggi anche:, chi è il suo ultimo fidanzato e perché in passato si parlò molto di lui Leggi anche:è morta, cos’ha detto nella sua ultima intervista Leggi anche:, le cause delladell’attrice Leggi anche: ...