Sandra Milo | le origini e il legame con la Versilia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Viareggio, 29 gennaio 2024 – Grande attrice, grande personaggio che ha fatto la storia del cinema, del teatro e dello spettacolo italiani., scomparsa a 90 anni, era molto legata alla Toscana e in particolare alla. Nata a Tunisi da padre siciliano e madre toscana, di Lajatico, trascorse l'infanzia a Vicopisano, borgo medievale poco distante da Pisa, dove frequentò le scuole elementari sino alla quarta classe. Adolescente si trasferì con la famiglia a Viareggio dove visse con la sorella Maya, la madre e la nonna per alcuni anni. SE da Viareggio arrivano le parole di cordoglio per la morte della grande attrice: "Apprendiamo con grande dolore della scomparsa di, attrice straordinaria che ha segnato la storia del cinema italiano, che era ...

