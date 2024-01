Sandra Milo lascia i suoi adorati levrieri Jim e Lady | salvati dallo sfruttamento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gennaio 2024 –duecani: iSapphire e Greyhound Jimdalla soppressione insieme alla figlia Azzurra. Il primo ad entrare in famiglia nel 2022 è stato Jim, strappato al suo infausto destino di maltrattamenti e abbandono. Il cagnolino infatti veniva usato per le corse commerciali in Irlanda. Nel 2023,dà il benvenuto a, adottata tramite l’associazionePiemonte Odv che si occupa di salvare cani di questa razza sfruttati e spesso vittime delle corse cinofile, ancora legali in alcuni paesi europei. "Nessuno ti costringerà più a star chiuso in un box nel quale mangiare ed espletare le tue funzioni fisiologiche senza ...