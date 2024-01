Sandra Milo | l’amore proibito per Federico Fellini che l’ha resa eterna

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 gennaio 2024)è morta a 90 anni. Una diva, che ha vissuto fino alla fine con il sorriso, la sua arma migliore per combattere la tristezza. È stata una grande attrice, bellissima, e musa di. Per lui ha provato amore, un amore vero – l’unico – cheimmortale agli occhi del mondo. Con lui ha vissuto gli anni migliori della sua carriera, è stata una delle sue attrici evenerato fino all’ultimo dei suoi giorni. “Nella vita ci sono tanti amori ma uno solo è il grande amore”, aveva detto a Domenica In da Mara Venier. Il suo eraperche fece scandalo Si sono voluti bene per 17 anni, nel peccato ...