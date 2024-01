Sandra Milo | l' addio dei figli | Ci ha lasciato come ci aveva espressamente richiesto

L'attrice scomparsa all'età di 90 anni finì al centro di perfida telefonata in diretta che annunciava il ricovero del figlio in gravi condizioni. E ... ()

L'Italia piange la scomparsa di Sandra Milo, icona del cinema nostrano, quello in grado di stregare il mondo intero, a novant'anni. La diva del grande schermo era nata a Tunisi, nel marzo del 1933, da ...Intorno alle ore 10 di lunedì 29 gennaio è stata diffusa la notizia della morte di Sandra Milo. L'attrice aveva 90 anni e si è spenta presso la sua abitazione di Roma, circondata dall'affetto della ...Mondo dello spettacolo in lutto per la morte di Sandra Milo, la nota attrice e conduttrice, che si è spenta a Roma oggi, lunedì 29 gennaio 2024. Sandrocchia, come l'aveva soprannominata Federico ...