Sandra Milo | il suo rapporto complicato con l’amore | quattro matrimoni e un fidanzato giovane

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Si è spenta: la regina del cinema italiano, musa ispiratrice di Fellini. Lei conaveva uncomplesso. Tanto da avere avuto alle spalle ben 4. E non si è mai negata il dovere di raccontare anche i risvolti tristi delle sue relazioni. Tutti idiIl primo marito fu Cesare Rodighiero, quando aveva solo 15 anni. Rimase incinta, ma il bambino morì alla nascita a causa del parto prematuro. La coppia si separò dopo soli 21 giorni dalo, ottenendo l’annullamento dalla Sacra Rota. In seguito l’attrice è convolata in seconde nozze con Moris Ergas, da cui ebbe sua figlia Debora. Poi si è sposata una terza volta con Ottavio De Lollis, padre dei suoi due figli Ciro e Azzurra. ...