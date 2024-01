Sandra Milo | il ricordo social di colleghi e amici | «La tua dolcezza | la tua allegria Buon viaggio»

(Di lunedì 29 gennaio 2024) «Tanta leggerezza e tanta autoironia in una sola, luminosissima, donna» ha scritto su Instagram Cristiana Capotondi salutando per l’ultima volta la diva del cinema italiano. A lei si sono unite Mara Venier, Simona Ventura e tanti altri

Chi sono i Figli di Sandra Milo ? Non tutti lo sanno ma in passato l’attrice ha avuto una vera e propria Tragedia in famiglia. Ecco i dettagli! ... (gossipnews.tv)

Sandra Milo, compianta attrice italiana, aveva una passione viscerale per la città partenopea, la sua storia culturale, gastronomica ed artistica. Sandra Milo è scomparsa quest'oggi all'età di 90 anni ...Per tutta la vita Sandra Milo è stata definita (e in parte così si definiva lei stessa) la 'musa di Fellini': in realtà questa definizione metteva insieme la dimensione artistica - due film importanti ...Si è spenta la “Sandrocchia” di Federico Fellini, biondissima anima dell’Italia al cinema e in tv Sandra Milo si è spenta a 90 anni, circondata dagli affetti e nella sua casa, proprio come desiderava.