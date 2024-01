Sandra Milo | il ricordo di Pierluigi Diaco | “Amica sincera e compagna di viaggio preziosa”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “è stata un’e unadi. La ringrazio per avermi insegnato che qualsiasi momento negativo, perfino il più doloroso, poteva essere affrontato con sorriso e altruismo”. Così, collega e amico personale didopo aver appreso la notizia della sua morte. “Per il gruppo di lavoro di ‘Io e te’ e ‘Io e te di notte’ – ricorda il conduttore – è stata fonte inesauribile di entusiasmo e idee, una fan degli altri, una donna sempre pronta a mettersi in gioco con umiltà e spirito di squadra. Sono contento che abbia ricevuto nel 2021 il premio che meritava, quel David di Donatello alla carriera che l’ha consacrata per ciò che era: una grande ...