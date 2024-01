Sandra Milo | il ricordo del regista Sarti | “Donna autentica Che bella storia la sua vita”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Firenze, 29 gennaio 2024 – “È stato un onore lavorare insieme a Firenze, portare nella mia Pontassieve una delle attrici italiane più grandi di sempre”. Ilfiorentino Alessandroè emozionato mentre ricorda, scomparsa a 90 anni questa mattina nella sua casa di Roma. Dalle sue parole emergestraordinaria e generosa fuori dal set, oltre che la straordinaria attrice che ha diretto in “Chela”, l’ultima produzione cinematografica della diva. Il suo è l’ultimo film a cui ha preso parte. Cosa prova oggi, alla luce della sua morte? “Per me è stato un onore, ho avuto il privilegio di poterla dirigere in quella che poi è stata l’ultima produzione al cinema. ...