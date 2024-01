Sandra Milo | il ricordo del figlio Ciro De Lollis | “È stata una madre fantastica”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Oggi, lunedì 29 gennaio 2024, il mondo dello spettacolo italiano piange. L’attrice, musa di Fellini, se ne è andata all’età di 90 anni, compiuti lo scorso 11 marzo. Tutti i media la stanno ricordando e sono tanti gli speciali dedicati a lei oggi. Su Rai 1, nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona, è voluto intervenire anche ilDe. L’uomo, 56 anni, non ha mai amato stare sotto i riflettori ma questa volta ha fatto un’eccezione per omaggiare “Una”. “Era un po’ di tempo che stava male ma adesso non mi va di dire esattamene la situazione, ma è andata a peggiorare negli ultimi giorni”, ha spiegato Derispondendo alla conduttrice che gli chiedeva cosa fosse successo. “Abbiamo cercato di starle ...