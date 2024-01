Sandra Milo | il miracolo della figlia tornata in vita

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Personaggi tv. .aveva compiuto 90 anni l’11 Marzo 2023. Unalunga e colma di successi quella dell’attrice protagonista del cinema italiano degli anni ’60, finita oggi, 29 Gennaio 2024 proprio come aveva sempre desiderato che avvenisse: circondata dall’affetto dei suo cari nella sua casa. Lasentimentalenota attrice è stata piuttosto movimentata: 4 matrimoni e tre figli. In particolare vi parleremonascita di Azzurra e dela lei legato.Leggi anche:, chi è il suo ultimo fidanzato e perché in passato si parlò molto di lui Leggi anche:, i messaggi per i figli da parte dei colleghi e amici dell’attrice Leggi anche: ...

«Tanta leggerezza e tanta autoironia in una sola, luminosissima, donna» ha scritto su Instagram Cristiana Capotondi salutando per l’ultima volta la ... (vanityfair)

Sandra Milo, compianta attrice italiana, aveva una passione viscerale per la città partenopea, la sua storia culturale, gastronomica ed artistica. Sandra Milo è scomparsa quest'oggi all'età di 90 anni ...Per tutta la vita Sandra Milo è stata definita (e in parte così si definiva lei stessa) la 'musa di Fellini': in realtà questa definizione metteva insieme la dimensione artistica - due film importanti ...Si è spenta la “Sandrocchia” di Federico Fellini, biondissima anima dell’Italia al cinema e in tv Sandra Milo si è spenta a 90 anni, circondata dagli affetti e nella sua casa, proprio come desiderava.