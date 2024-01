Sandra Milo | icona del cinema italiano | si spegne a 90 anni

(Di lunedì 29 gennaio 2024), l’indimenticabile musa di Fellini, conclude il suo viaggio a 90, lsciando un eredità inestimabile nelL’indimenticabile attrice italianaci ha lasciati all’età di 90. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla sua famiglia, sottolineando che si è spenta nella tranquillità della sua casa, circondata dall’affetto dei suoi cari, come aveva desiderato. Conosciuta affettuosamente come “Sandrocchia” da Federico Fellini, che l’ha celebrata come musa nel mondotografico,ha lasciato un’impronta indelebile nel. La sua carriera, ricca di talento e carisma, la rende un’amata, ...

Scopriamo cosa c’è da sapere su Moris Ergas, ex compagno di Sandra Milo: dalla detenzione in Italia alle storie d’amore. Moris Ergas è stato uno dei più famosi produttori cinematografici del ‘900 e in ...Nella vita privata della straordinaria Sandra Milo, morta a 90 anni nel 2024, quattro matrimoni e grandi amori che restano impressi nella storia delle cronache rosa italiane: ecco chi sono gli ex ...(Adnkronos) – Morta Sandra Milo. Aveva compiuto 90 anni nel 2023. Attrice prediletta da Federico Fellini, ma anche conduttrice televisiva e cantante, la Milo si è spenta nella sua abitazione di Roma… ...