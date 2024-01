Sandra Milo | I Figli e La Tragedia Familiare!

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Chi sono idi? Non tutti lo sanno ma in passato l’attrice ha avuto una vera e propriain famiglia. Ecco i dettagli! #In una commovente dichiarazione pubblicata su Facebook, idi, figura emblematica del cinema italiano, hanno annunciato la scomparsa della loro amata madre. Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis hanno condiviso che la madre si è spenta pacificamente nel sonno, alle 8:25 del mattino, in linea con le sue ultime volontà, circondata dall’affetto dei suoie dei suoi fedeli cani, Jim e Lady. La famiglia ha chiesto al pubblico di rispettare il loro profondo dolore e di pregare per l’anima dell’attrice. Nata a Tunisi,...

Sandra Milo, compianta attrice italiana, aveva una passione viscerale per la città partenopea, la sua storia culturale, gastronomica ed artistica. Sandra Milo è scomparsa quest'oggi all'età di 90 anni ...Per tutta la vita Sandra Milo è stata definita (e in parte così si definiva lei stessa) la 'musa di Fellini': in realtà questa definizione metteva insieme la dimensione artistica - due film importanti ...Si è spenta la “Sandrocchia” di Federico Fellini, biondissima anima dell’Italia al cinema e in tv Sandra Milo si è spenta a 90 anni, circondata dagli affetti e nella sua casa, proprio come desiderava.