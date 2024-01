Sandra Milo era un genio | ecco perché continuerà a esistere

(Di lunedì 29 gennaio 2024)era un, sì, proprio un, come Einstein, solo di altra natura. Avrei voluto tanto incontrarla, farle uno dei miei ritratti filmati, sarebbe dovuta venire a Milano in un teatro vicino a casa mia, mi ero ripromesso di andare nel suo camerino con un mazzo di rose rosse, inginocchiarmi e chiederle di farsi filmare da un imperfetto sconosciuto come me. La vita ha deciso altrimenti e adesso Sandrocchia è nel cielo dei cinefili a fare il suo eterno girotondo felliniano. La vita è una festa, viviamola assieme. Così diceva Federico Fellini. Che cosa è un? E’ una persona che ti ispira, che ti spinge alla curiosità, che ti fa nascere mille domande, è una persona con un passato rigoglioso. Mi sento molto vicino a Fellini, ho il privilegio di essere amico di Bruno Zanin, il Titta di ...

Milano – “Era un persona davvero speciale, non chiacchierava mai, non faceva pettegolezzi, era sempre ben messa nei confronti del prossimo, era ... (ilgiorno)

Sandrocchia, come l'aveva soprannominata Federico Fellini per il quale è stata una musa, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano. Sandra Milo, all'anagrafe Salvatrice Elena Greco, ...La diva italiana musa di Federico Fellini, al secolo Salvatrice Elena Greco, al tempo aveva 85 anni, e di registi e governi ne aveva conosciuti tantissimi. "Credo che nel mondo artistico anche uno ...E si rifugiò a Ischia, Sandra Milo, per non farsi trovare da Federico Fellini, che intanto la ‘corteggiava’ per il film “8 e ½”. “Ma avevo deciso di chiudere con il grande schermo”, raccontò, ospite ...