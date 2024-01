Sandra Milo è morta

(Di lunedì 29 gennaio 2024) È, aveva compiuto 90 anni nel 2023. Come riporta ANSA l’attrice si è spenta nella sua abitazione e tra l’affetto dei suo cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. L'articolo proviene da Biccy.it.

Milano – Il mondo dello spettacolo e del cinema a lutto per la morte di Sandra Milo , morta a 90 anni. La celebre “Sandrocchia” (come l’aveva ... (ilgiorno)

Quali sono le cause della morte di Sandra Milo ? La notizia si è diffusa da poco più di un’ora e ancora non vi è certezza circa le cause della sua ... (urbanpost)

Umiltà, ingenuità e generosità sono le tre parole che meglio definiscono la vita e la personalità di Sandra Milo secondo Pupi Avati, che la volle sul set de Il cuore altrove del 2003. Lei, diva ...Sentivo i suoi occhi su di me continuamente, come se fosse al primo film, e questa è la cosa più bella". Pupi Avati ricorda così Sandra Milo. L'attrice lavorò con Avati a un solo film, Il cuore ...Sandra Milo è stata contemporaneamente musa, artista e diva e lo ha fatto per quattro decadi con leggerezza e in maniera spregiudicata. C’è un particolare della vita di Milo che se fosse scritto in un ...