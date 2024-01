Sandra Milo è morta | l' attrice musa di Fellini aveva 90 anni I figli | «Si è addormentata nel suo letto» Mercoledì i funerali a Roma

Se abbiamo una bella canzone, la proporremo» SANDRA MILO, IL RICORDO DI DRUSILLA FOER A RTL 102.5 Questa mattina, all’età di 90 anni, si è spenta Sandra Milo. A RTL 102.5, Drusilla Foer ricorda ...Sposata con un colonnello cubano. Anzi, un insegnante di sub. Ma forse non si è nemmeno sposata per davvero, visto che lui – il colonnello-sub – una moglie ce ...Sandra Milo, scomparsa oggi all’età di 90 anni, è stata protagonista di uno degli scherzi (di cattivo gusto) più famosi della storia della tv. La reazione dell’attrice diventò un tormentone riproposto ...