Sandra Milo è morta | l’annuncio della famiglia | cosa è successo? Causa morte

(Di lunedì 29 gennaio 2024) È con grande tristezza che ladiha annunciato la sua scomparsa: l’amatissima attrice, che aveva celebrato il suo novantesimo compleanno nel 2023, ènella sua casa circondata dall’affetto dei suoi cari, come da suo desiderio. Affettuosamente soprannominata “Sandrocchia” da Federico Fellini, il celebre regista per il quale è stata una...

Roma - È morta Sandra Milo, aveva compiuto 90 anni nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione e tra l'affetto dei suo cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. Sandra Milo aveva lavorato ...E' scomparsa Sandra Milo una delle protagoniste indiscusse del cinema italiano e non solo, degli anni sessanta.Sandra Milo è morta. L'attrice aveva compiuto 90 anni nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione e tra l'affetto dei suo cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. Sandrocchia, come ...