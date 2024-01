Sandra Milo e l’amore per Bettino Craxi | “Un amante con la A maiuscola Sono stata sessualmente pazza di lui”

Milano – “Era un persona davvero speciale, non chiacchierava mai, non faceva pettegolezzi, era sempre ben messa nei confronti del prossimo, era ... (ilgiorno)

Sandrocchia, come l'aveva soprannominata Federico Fellini per il quale è stata una musa, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano. Sandra Milo, all'anagrafe Salvatrice Elena Greco, ...La diva italiana musa di Federico Fellini, al secolo Salvatrice Elena Greco, al tempo aveva 85 anni, e di registi e governi ne aveva conosciuti tantissimi. "Credo che nel mondo artistico anche uno ...E si rifugiò a Ischia, Sandra Milo, per non farsi trovare da Federico Fellini, che intanto la ‘corteggiava’ per il film “8 e ½”. “Ma avevo deciso di chiudere con il grande schermo”, raccontò, ospite ...