Sandra Milo e la relazione extra coniugale con Bettino Craxi | “Ero pazza di lui!”

Sandrocchia, come l'aveva soprannominata Federico Fellini per il quale è stata una musa, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano. Sandra Milo, all'anagrafe Salvatrice Elena Greco, ...Sandra Milo è morta a 90 anni. La grande attrice non ha mai avuto paura di vivere l'amore, come ha dimostrato anche negli ultimi anni della sua vita quando suscitò scalpore, e lei mai si giustificò, ...“Non ho paura di morire – aveva detto Sandra Milo nell’ultima un’intervista al Corriere – ho 90 anni e a un certo punto toccherà anche a me. Sono cresciuta sotto le bombe e la morte lì era sempre ...