Sandra Milo e Fellini | il bacio da film fece scoppiare la scintilla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gennaio 2024 – “Lo conobbi a Fregene. Era giovane e incredibilmente bello”. Quel primo incontro tra, fuori dalle scene, soloe Federico, fu un colpo di fulmine. Bastò uno scambio di sguardi. "Aveva gli occhi che ti penetravano, ma con gentilezza, come una carezza. Era una persona unica e meravigliosa”, aveva raccontato in un’intervista, scomparsa oggi a 90 anni nella sua casa a Roma. "L'ho amato molto, per tanti anni – aveva confessato l’attrice di 8 ½ –. Io da subito, lui no, ma poi si è innamorato pure lui. Io ero giovane, mi intimidiva, ero bella e con un fisico sensuale, ma di per sé l'attrazione non è amore. Poi è diventato un grande amore”. La loro love story agli occhi di “Sandrocchia”, un dolce nomignolo che le aveva dato il suo Federico, ha ...