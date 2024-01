Sandra Milo e Federico Fellini | la storia d’amore segreta | “Ho amato solo lui”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La lunga e appassionantetra, rimasta sempre nell’alveo della clandestinità, durò, a partire dal 1963, per quasi vent’anni e fu caratterizzata da un sentimento profondo, capace di andare oltre le convenzioni; la liaison, naturalmente, non venne mai resa pubblica al tempo, dato cheera sposato, sin dal 1943, con Giulietta Masina; il rapporto tra il celebre regista e l’avvenente attrice era però sulla bocca di tutti. Proprio quandosarebbe stato disposto a regolarizzare la relazione, però,decise di interromperla, impaurita che la monotonia di un rapporto regolare potesse guastare irrimediabilmente l’eccezionalità dei momenti passati insieme. Un’unione che ...

Musa e icona felliniana per eccellenza, Sandra Milo - scomparsa oggi a 90 anni - viene ricordata anche a Rimini, città natale del maestro del cinema in cui l'attrice è stata più volte protagonista.