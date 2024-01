Sandra Milo ci lascia a 90 anni | i film per cui verrà ricordata per sempre

È morta Sandra Milo , aveva compiuto 90 anni nel 2023. Come riporta ANSA l’attrice si è spenta nella sua abitazione e tra l’affetto dei suo cari come ... (biccy)

La scomparsa di Sandra Milo : le cause della morte - la malattia del figlio e il cordoglio sui social

Quali sono le cause della morte di Sandra Milo? La notizia si è diffusa da poco più di un’ora e ancora non vi è certezza circa le cause della sua ... (urbanpost)